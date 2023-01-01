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Легион супергероев Легион супергероев
Киноафиша Фильмы Легион супергероев Легион супергероев, 2023: актеры и роли
Legion of Super-Heroes Легион супергероев 2023 / США
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Легион супергероев, 2023: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Jeff Wamester Jeff Wamester
В ролях
Meg Donnelly Гарри Шам мл. Гарри Шам мл. Harry Shum Jr. Даррен Крисс Даррен Крисс Darren Criss Мэтт Бомер Мэтт Бомер Matt Bomer Дженсен Эклс Дженсен Эклс Jensen Ackles Гидеон Адлон Гидеон Адлон Gideon Adlon Робби Дэймонд Robbie Daymond Юрий Ловенталь Юрий Ловенталь Yuri Lowenthal Бен Дискин Бен Дискин Ben Diskin Дженнифер Хейл Дженнифер Хейл Jennifer Hale
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