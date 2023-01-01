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Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2"
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Легион супергероев
Легион супергероев, 2023: актеры и роли
Legion of Super-Heroes
Легион супергероев
2023 / США
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5.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Легион супергероев, 2023: актеры и роли
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Режиссер
Jeff Wamester
Jeff Wamester
В ролях
Meg Donnelly
Гарри Шам мл.
Harry Shum Jr.
Даррен Крисс
Darren Criss
Мэтт Бомер
Matt Bomer
Дженсен Эклс
Jensen Ackles
Гидеон Адлон
Gideon Adlon
Робби Дэймонд
Robbie Daymond
Юрий Ловенталь
Yuri Lowenthal
Бен Дискин
Ben Diskin
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