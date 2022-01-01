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Дженнифер Хейл
Дженнифер Хейл
Jennifer Hale
О персоне
Фильмография
Дженнифер Хейл
Jennifer Hale
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Дата рождения
1 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Хаппи-Валли-Гуз-Бей, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада
Рост
168 см
Биография Дженнифер Хейл
Родилась 1 января 1965 года. Хаппи-Валли-Гуз-Бей, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада.
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Фильмография Дженнифер Хейл
Волки
ужасы, боевик
2014, Франция
5.0
Бой до победы
боевик, мелодрама, спорт
2014, США
3.0
София Прекрасная: История принцессы
приключения, анимация, семейный
2012, США
6.0
Золушка: злые чары
семейный, анимация, сказка, мелодрама
2007, США
7.0
Золушка 2
сказка, мелодрама, анимация, семейный
2002, США
5.0
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