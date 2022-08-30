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Венеция на рассвете
6.8
Венеция на рассвете
, 2022
Venice at Dawn
Великобритания / комедия / 18+
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Трейлеры
6.8
Венеция на рассвете
Трейлер
Трейлер
В ролях
Том Басден
Stephen
Софи Кеннеди Кларк
Cindy
Селин Джонс
Detective Symonds
Ванесса Грасс
Sarah
Ричард Элис
Fadz
Nick Helm
Mcguigan
Том Митен
Грета Белламасина
Sally
Фабьен Франкель
Dixon
Таня Берр
Claudia
Рутксия Беллиния
Arthur's
Режиссер
Джейми Адамс
Сценарист
Джейми Адамс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
30 августа 2022
Производство
Sulk Youth Films
Другие названия
Venice at Dawn
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 21 февраля 2026
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Венеция на рассвете
Трейлер
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Новости о фильме
15 ноября 2022 14:35
Пара авантюристов задумывает похитить ценную картину в трейлере комедии «Венеция на рассвете»
Одну из ведущих ролей сыграл актер из «Дома Дракона».
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