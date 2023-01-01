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Прощай, Леонора
Прощай, Леонора, 2022: актеры и роли
Leonora addio
Прощай, Леонора
2022 / Франция / Италия
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Прощай, Леонора, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Тавиани
Paolo Taviani
В ролях
Фабрицио Ферракане
Мартина Катальфамо
Martina Catalfamo
Натали Рапти Гомес
Nathalie Rapti Gomez
Роберто Херлицка
Roberto Herlitzka
Массимо Пополицио
Massimo Popolizio
Фрэнсис Пардейлхан
Francis Pardeilhan
Синне Муцаэрс
Sinne Mutsaers
Фредди Драббл
Freddy Drabble
Джулио Пампильоне
Giulio Pampiglione
Франческо Руссо
Francesco Russo
Маттео Питтирути
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