Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайный Санта Тайный Санта
Киноафиша Фильмы Тайный Санта Тайный Санта, 2022: актеры и роли
Тайный Санта 2022 / Россия
6.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тайный Санта, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Бабаев Александр Бабаев
В ролях
Роман Курцын Роман Курцын Roman Kurtsyn Зоя Бербер Зоя Бербер Zoya Berber Борис Дергачев Борис Дергачев Снежана Самохина Снежана Самохина Юлия Сулес Юлия Сулес Михаил Орлов Михаил Орлов Катрин Асси Катрин Асси Katrin Assi
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Никто не обратил внимание: почему Полищук почти всегда сидела в «Моей прекрасной няне»
В эти даты рождаются невероятно мудрые женщины: проверьте, есть ли вы в списке
Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали
Самое популярное русское имя: иностранцы постоянно называют детей в честь этого выдающего мужчины
Даже Клеопатра так делала: этим диким способом предохранялись в Древнем Египте
Тест: кто из героев Disney сыграл бы вас в фильме о вашей жизни?
Умер из-за «Семнадцати мгновений весны»: мурашки по коже от случившегося с советским актером
А думали, что бездетный: у Меньшикова есть взрослая «дочь» от известной актрисы (фото)
Французские астрологи назвали самый одинокий знак Зодиака
Никто не заметил подмену: этот актер снялся вместо Шукшина в фильме «Они сражались за Родину»
У Началовой есть не только дочь, но и сын: малыш от сурмамы родился после трагедии
33 несчастья: от участи маленькой звездочки советского кино волосы дыбом
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше