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Тайный Санта
Отзывы о фильме «Тайный Санта»
Тайный Санта
2022 / Россия
Трейлер
7.7
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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lenaasanova06
9 декабря 2022, 23:18
Оценка
👍🔥
9 декабря 2022, 23:18
0
0
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Александр Шибанов
10 декабря 2022, 12:54
Оценка
Нормально. 7 баллов.
10 декабря 2022, 12:54
0
1
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vvm20121997
10 декабря 2022, 17:24
Оценка
👍
10 декабря 2022, 17:24
0
0
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anastasiy921505
11 декабря 2022, 11:44
Оценка
0 баллов! Самое ужасное, что видела за последнее время
11 декабря 2022, 11:44
0
1
Ответить
Алина Воликова
11 декабря 2022, 18:16
Оценка
Фильм афигенный ❤️🔥
11 декабря 2022, 18:16
0
0
Ответить
tihiy-l
11 декабря 2022, 23:47
Оценка
Начало бодрое, смешно, забавно, но ближе к концу, даже после середины фильма, постепенно все сдувается и концовка совсем никакая.. Актёр \"эльф\" ну очень переигрывает, причём всегда..такое мнение складывается, что он вовсе не актёр, а просто, из массовки.. Зоя хороша, Максим тоже норм.. Максимум, \"на раз\", ради нескольких шуток можно глянуть..
11 декабря 2022, 23:47
1
0
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User
12 декабря 2022, 22:42
Оценка
Простой, добрый фильм. Не ожидайте ничего сверестпственного, но кино смотрится интерсно и новогодне, не пожалели что сходили. Юмор вполне адекватный.
Резюме: до шедевра далеко, пересматривать если и будете, то на один из следующих НГ.
12 декабря 2022, 22:42
0
0
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old_falc
18 декабря 2022, 20:02
Оценка
Замечательная, добрая, Новогодняя сказка. Динамично, красочно, весело. Не забыли и Санту с эльфами. 😄 Отдельное спасибо авторам за гармонично звучащую в фильме музыку: кажется собрали все зимние и Новогодние хиты. 👍
18 декабря 2022, 20:02
0
0
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old_falc
18 декабря 2022, 20:03
Оценка
Здорово.
18 декабря 2022, 20:03
0
0
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old_falc
18 декабря 2022, 20:24
в ответ на сообщение
anastasiy921505 от 11 декабря 2022, 11:44
Оценка
С таки настроением на Новогодние сказки ходить не надо. Лучше на `ужастик` - освежает
18 декабря 2022, 20:24
0
0
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kovalyovaanna004
22 декабря 2022, 14:39
Оценка
Классный, очень понравился🥰
22 декабря 2022, 14:39
1
0
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interpol17302
22 декабря 2022, 21:17
Оценка
А о каком санте идёт речь, если это не наша традиция, и понятно зачем нам её навязывают.
22 декабря 2022, 21:17
0
0
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Светлана Светлана
26 декабря 2022, 22:30
в ответ на сообщение
interpol17302 от 22 декабря 2022, 21:17
игра такая есть "тайный санта", где люди дарят подарки друг другу тайно. На работе обычно такое перед нг устраивают. вам лишь бы придраться, кто что навязывает непонятно))))))
26 декабря 2022, 22:30
0
0
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y_balyasnikova17
3 января 2023, 22:15
Оценка
Фильм классный, смешной, советую к просмотру
3 января 2023, 22:15
0
0
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