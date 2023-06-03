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Дом удовольствий Дом удовольствий
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La maison Дом удовольствий 2022 / Франция / Бельгия
6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Дом удовольствий»

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User 3 июня 2023, 23:21
Оценка
Анна Жирардо сыглала шикарна ! Уж не знаю на сколько ей далась эта роль легко, но до зрителя она смогла донести все эмоции которые испытываем все мы к проституткам. Ну и откровенные сцены придали антуража фильму, иначе была бы серо и уныло)
3 июня 2023, 23:21 Ответить
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