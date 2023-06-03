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Дом удовольствий
Отзывы о фильме «Дом удовольствий»
La maison
Дом удовольствий
2022 / Франция / Бельгия
Трейлер
6.1
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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3 июня 2023, 23:21
Оценка
Анна Жирардо сыглала шикарна ! Уж не знаю на сколько ей далась эта роль легко, но до зрителя она смогла донести все эмоции которые испытываем все мы к проституткам. Ну и откровенные сцены придали антуража фильму, иначе была бы серо и уныло)
3 июня 2023, 23:21
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