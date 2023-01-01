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Эрнест и Селестина: Новые приключения
Эрнест и Селестина: Новые приключения, 2022: актеры и роли
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie
Эрнест и Селестина: Новые приключения
2022 / Франция
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7.2
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Эрнест и Селестина: Новые приключения, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Жульен Шен
Julien Chheng
Жан-Кристоф Роже
Jean-Christophe Roger
В ролях
Полин Бруннер
Pauline Brunner
Ламбер Вильсон
Lambert Wilson
Мишель Леруссо
Michel Lerousseau
Селин Ронте
Céline Ronté
Леванах Соломон
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