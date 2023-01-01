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Эрнест и Селестина: Новые приключения Эрнест и Селестина: Новые приключения
Киноафиша Фильмы Эрнест и Селестина: Новые приключения Эрнест и Селестина: Новые приключения, 2022: актеры и роли
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie Эрнест и Селестина: Новые приключения 2022 / Франция
7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Эрнест и Селестина: Новые приключения, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Жульен Шен Julien Chheng Жан-Кристоф Роже Jean-Christophe Roger
В ролях
Полин Бруннер Pauline Brunner Ламбер Вильсон Ламбер Вильсон Lambert Wilson Мишель Леруссо Michel Lerousseau Селин Ронте Céline Ronté Леванах Соломон Lévanah Solomon
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