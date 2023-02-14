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Эрнест и Селестина: Новые приключения
Отзывы о мультфильме «Эрнест и Селестина: Новые приключения»
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie
Эрнест и Селестина: Новые приключения
2022 / Франция
Трейлер
7.3
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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borusova2003
14 февраля 2023, 00:54
Оценка
Это самый милый, добрый мультик который я видела. Мне очень понравилось смотреть его. Всем советую кто любит уютный и позитивный просмотр)))
14 февраля 2023, 00:54
1
0
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seleznevaluda
25 марта 2023, 12:20
Оценка
Семейный конфликт, гонения запрещенных движений, абсудные законы в городе… и это все ЭРнест и Селестина? Ужас. Знала бы - не пошла с ребенком.
25 марта 2023, 12:20
0
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