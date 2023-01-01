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Друг в океане
Друг в океане, 2022: актеры и роли
Blueback
Друг в океане
2022 / Австралия
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6.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Друг в океане, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Коннолли
Robert Connolly
В ролях
Эрик Бана
Eric Bana
Рада Митчелл
Radha Mitchell
Миа Васиковска
Mia Wasikowska
Эдди Бару
Eddie Baroo
Кларенс Джон Райан
Clarence Ryan
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