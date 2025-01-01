Меню
Фильмы
Призрачный патруль 2: Восстание проклятых
Трейлеры фильма «Призрачный патруль 2: Восстание проклятых»
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
«Дракула» Люка Бессона оживил старую легенду: кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа
В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?
Не дождетесь «Лихие. Глава 2»? Полное расписание выхода всех серий второго сезона уже здесь
Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)
Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность
Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?
Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета
Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру
Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли
