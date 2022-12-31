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Заклятье. Книга крови
Отзывы о фильме «Заклятье. Книга крови»
The Red Book Ritual
Заклятье. Книга крови
2022 / Новая Зеландия / Аргентина
Трейлер
4.1
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 3.3
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Danil Egorov
31 декабря 2022, 01:13
Оценка
Это самый худший фильм за 2022 год
31 декабря 2022, 01:13
2
1
Ответить
Нигора Рахманова
31 декабря 2022, 02:38
Оценка
дизлайк просто, самый убогий фильм!!!
31 декабря 2022, 02:38
1
1
Ответить
Нигора Рахманова
31 декабря 2022, 02:38
Оценка
дизлайк просто, самый убогий фильм!!!
31 декабря 2022, 02:38
1
1
Ответить
Дарья Кочнева
4 января 2023, 00:17
Оценка
Фильм ужасен. В фильме взять много разных тем, но недонесен общий смысл фильма. Ужасная игра актеров, нет загадочности. Вобшем много не достатков.
4 января 2023, 00:17
1
0
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pyshok1302
4 января 2023, 16:29
Оценка
Такого г... Я давно не смотрела, в каком месте и чего нужно было испугаться? Смысла вообще никакого нет, просто тупая никчёмная картинка. Какая то фигня, вообще ни о чем, лучше бы дома посидела телек посмотреть
4 января 2023, 16:29
0
0
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User
5 января 2023, 09:17
Оценка
Фильм отстой, жалко потраченного времени и денег
5 января 2023, 09:17
0
0
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User
12 января 2023, 12:58
Оценка
сколько стоит детский билет?
12 января 2023, 12:58
0
0
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Илья Трегубов
15 января 2023, 01:00
Оценка
Ушёл с фильма через 30 минут
15 января 2023, 01:00
0
0
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