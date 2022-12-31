Заклятье. Книга крови
Группа друзей принимает решение испытать свою удачу в мистической игре под названием «Ритуал Красной книги». По правилам, им нужно разжечь свечу в тихой комнате, поставить ее в центре стола и задать загадочной книге свои вопросы. С первого вопроса друзья осознают, что они не одни в этом пространстве. Древняя книга, которая прежде лишь отвечала на вопросы, начинает раскрывать свои собственные загадочные истории.
Теперь они понимают, что выйти из игры сложнее, чем подумали. Каждый из участников ощущает, что их обычная игра превращается в настоящее приключение, где мистические силы начинают влиять на реальность. Они осознают, что таинственная и могущественная Красная книга не так-то просто отпустит их, и им придется пройти через невероятные испытания, чтобы получить разрешение на выход. Друзья должны найти в себе силу и мудрость, чтобы противостоять загадочной мощи, которая они вызвали.
