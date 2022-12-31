Меню
Заклятье. Книга крови - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Заклятье. Книга крови. Дублированный трейлер

Заклятье. Книга крови. Дублированный трейлер

Дата публикации: 1 декабря 2022
Заклятье. Книга крови – Группа друзей принимает решение испытать свою удачу в мистической игре под названием «Ритуал Красной книги». По правилам, им нужно разжечь свечу в тихой комнате, поставить ее в центре стола и задать загадочной книге свои вопросы. С первого вопроса друзья осознают, что они не одни в этом пространстве. Древняя книга, которая прежде лишь отвечала на вопросы, начинает раскрывать свои собственные загадочные истории. Теперь они понимают, что выйти из игры сложнее, чем подумали. Каждый из участников ощущает, что их обычная игра превращается в настоящее приключение, где мистические силы начинают влиять на реальность. Они осознают, что таинственная и могущественная Красная книга не так-то просто отпустит их, и им придется пройти через невероятные испытания, чтобы получить разрешение на выход. Друзья должны найти в себе силу и мудрость, чтобы противостоять загадочной мощи, которая они вызвали.
Danil Egorov 31 декабря 2022, 01:13
Оценка
Это самый худший фильм за 2022 год
31 декабря 2022, 01:13 Ответить
Нигора Рахманова 31 декабря 2022, 02:38
Оценка
дизлайк просто, самый убогий фильм!!!
31 декабря 2022, 02:38 Ответить
Нигора Рахманова 31 декабря 2022, 02:38
Оценка
дизлайк просто, самый убогий фильм!!!
31 декабря 2022, 02:38 Ответить
Дарья Кочнева 4 января 2023, 00:17
Оценка
Фильм ужасен. В фильме взять много разных тем, но недонесен общий смысл фильма. Ужасная игра актеров, нет загадочности. Вобшем много не достатков.
4 января 2023, 00:17 Ответить
pyshok1302 4 января 2023, 16:29
Оценка
Такого г... Я давно не смотрела, в каком месте и чего нужно было испугаться? Смысла вообще никакого нет, просто тупая никчёмная картинка. Какая то фигня, вообще ни о чем, лучше бы дома посидела телек посмотреть
4 января 2023, 16:29 Ответить
User 5 января 2023, 09:17
Оценка
Фильм отстой, жалко потраченного времени и денег
5 января 2023, 09:17 Ответить
User 12 января 2023, 12:58
Оценка
сколько стоит детский билет?
12 января 2023, 12:58 Ответить
Илья Трегубов 15 января 2023, 01:00
Оценка
Ушёл с фильма через 30 минут
15 января 2023, 01:00 Ответить
3.7 Заклятье. Книга крови
Заклятье. Книга крови ужасы, 2022, Новая Зеландия / Аргентина
