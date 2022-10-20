Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Либерея: Охотники за сокровищами" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек из стали 2
Untitled Superman Project

Человек из стали 2,

Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
В ролях
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер «Черного Адама» высказался о будущем Супермена в исполнении Генри Кавилла Возможно, зрителей ждут сразу несколько фильмов об отношениях двух непобедимых героев.
Написать
20 октября 2022 13:50
Все новости фильма
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Мой тигр
Мой тигр
2022, Италия, приключения
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Девушка в окне
Девушка в окне
2022, США, ужасы, триллер
Related video
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Приложение киноафиши