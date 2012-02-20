Рикки Рэппер и Крутая Венди

, 2012
Risto Räppääjä ja viileä Venla
Финляндия / семейный / 18+
О фильме

Яркая, оригинальная и забавная музыкальная комедия о дружбе и любви с множеством как смешных, так и серьезных ситуаций. Рикки и Нелли – давние и близкие друзья, отправившиеся отдыхать в лагерь «Солнечный остров», хозяйкой которого является родственница Рикки – тетя Фанни. Однако дружбу главных героев быстро омрачает появление девочки Венди, приехавшей на отдых со своим отцом. Нелли придется решить, кто же для нее важнее – старый друг или загадочная Венди. Очень полезный и интересный фильм о том, что не нужно бояться быть собой, и что нужно прощать и выручать друзей в любой ситуации.

В ролях

Лаури Кайо
Венни Уотила
Оливия Айнали
Улла Тапанинен
Юха Муйе
Анну Валонен
Режиссер Мари Рантасила
Сценарист Синикка Нопола, Тийна Нопола, Мари Рантасила
Композитор Ийро Рантала
Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 20 февраля 2012
Дата выхода
20 февраля 2012 Финляндия
Бюджет €1 586 000
Сборы в мире $3 137 319
Производство Kinotar, Finnish Film Foundation
Другие названия
Risto Räppääjä ja viileä Venla, Ricky Rapper and Cool Wendy, Risto Rappare och coola Venla, Risto Rapper og kule Venla

Рейтинг фильма

5.1
5.3 IMDb

Отзывы о фильме

«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
