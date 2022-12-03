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Заклятье: 13-й этаж
Отзывы о фильме «Заклятье: 13-й этаж»
Pengabdi Setan 2: Communion
Заклятье: 13-й этаж
2022 / Индонезия
Трейлер
5.7
Оцените
47
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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89625583836
3 декабря 2022, 02:09
Оценка
Казнить режиссера!!! Снять с проката!! Это ужас!! Просто ересь!!зритель, даже не думай идти на эту картину!;
3 декабря 2022, 02:09
2
2
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kseniachernokrylova
3 декабря 2022, 19:18
Оценка
Шикарно и интересно
3 декабря 2022, 19:18
2
2
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Ольга Куприна
5 декабря 2022, 09:21
в ответ на сообщение
89625583836 от 3 декабря 2022, 02:09
Оценка
Конечно ужас, так и должно быть
5 декабря 2022, 09:21
1
1
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Лилия Молчанова
7 декабря 2022, 16:54
Оценка
Нудный, скучный, не интересный . Отсутствие сюжета
7 декабря 2022, 16:54
1
1
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User
8 декабря 2022, 22:08
Оценка
отличный фильм!!
8 декабря 2022, 22:08
0
1
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User
10 декабря 2022, 09:50
Оценка
Добавлю конструктива- я смеялся в конце фильма над поворотами и манерой съемки. Такое ощущение, что это выпускная работа какогото режиссерского колледжа
10 декабря 2022, 09:50
0
0
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Александр Азаренко
11 декабря 2022, 00:13
Оценка
Самый скучнейний, непонятный, тягомотный ужастик, который я когда-либо видел! Никому не советую, так как это время, потраченное впустую!
11 декабря 2022, 00:13
0
0
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User
11 декабря 2022, 17:55
Оценка
Залупа ебаная лучше не ходить
11 декабря 2022, 17:55
1
1
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User
11 декабря 2022, 23:26
Оценка
Отличный фильм
11 декабря 2022, 23:26
1
0
Ответить
User
12 декабря 2022, 07:52
Оценка
Ну так себе, пару моментов страшных было ( очевидных). В целом задумнка не плохая. Но честно на разок можно)
12 декабря 2022, 07:52
0
0
Ответить
User
16 декабря 2022, 10:54
Оценка
Ну пойдет
16 декабря 2022, 10:54
0
0
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belkadura
21 декабря 2022, 13:53
Оценка
Скучный, глупый, с плохой игрой актёров...
21 декабря 2022, 13:53
1
0
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tigronok28197
26 декабря 2022, 10:56
Оценка
Чушь полная
26 декабря 2022, 10:56
1
0
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alisaloova
28 декабря 2022, 17:44
Оценка
фильм супер, эмоции зашкаливает, всё просто вау, скримеры классные 50/50
28 декабря 2022, 17:44
0
0
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Анастасия Степашкина
1 января 2023, 13:18
Оценка
не страшно вообще
1 января 2023, 13:18
0
0
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olgadimaslava
3 января 2023, 01:10
Оценка
Отстой
3 января 2023, 01:10
0
0
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User
5 января 2023, 01:24
Оценка
Сама концепция интересная,но очень много скримеоов упущено,не стоит того
5 января 2023, 01:24
0
0
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