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Заклятье: 13-й этаж Заклятье: 13-й этаж
Киноафиша Фильмы Заклятье: 13-й этаж Отзывы о фильме «Заклятье: 13-й этаж»
Pengabdi Setan 2: Communion Заклятье: 13-й этаж 2022 / Индонезия
5.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Заклятье: 13-й этаж»

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89625583836 3 декабря 2022, 02:09
Оценка
Казнить режиссера!!! Снять с проката!! Это ужас!! Просто ересь!!зритель, даже не думай идти на эту картину!;
3 декабря 2022, 02:09 Ответить
kseniachernokrylova 3 декабря 2022, 19:18
Оценка
Шикарно и интересно
3 декабря 2022, 19:18 Ответить
Ольга Куприна 5 декабря 2022, 09:21
в ответ на сообщение 89625583836 от 3 декабря 2022, 02:09
Оценка
Конечно ужас, так и должно быть
5 декабря 2022, 09:21 Ответить
Лилия Молчанова 7 декабря 2022, 16:54
Оценка
Нудный, скучный, не интересный . Отсутствие сюжета
7 декабря 2022, 16:54 Ответить
User 8 декабря 2022, 22:08
Оценка
отличный фильм!!
8 декабря 2022, 22:08 Ответить
User 10 декабря 2022, 09:50
Оценка
Добавлю конструктива- я смеялся в конце фильма над поворотами и манерой съемки. Такое ощущение, что это выпускная работа какогото режиссерского колледжа
10 декабря 2022, 09:50 Ответить
Александр Азаренко 11 декабря 2022, 00:13
Оценка
Самый скучнейний, непонятный, тягомотный ужастик, который я когда-либо видел! Никому не советую, так как это время, потраченное впустую!
11 декабря 2022, 00:13 Ответить
User 11 декабря 2022, 17:55
Оценка
Залупа ебаная лучше не ходить
11 декабря 2022, 17:55 Ответить
User 11 декабря 2022, 23:26
Оценка
Отличный фильм
11 декабря 2022, 23:26 Ответить
User 12 декабря 2022, 07:52
Оценка
Ну так себе, пару моментов страшных было ( очевидных). В целом задумнка не плохая. Но честно на разок можно)
12 декабря 2022, 07:52 Ответить
User 16 декабря 2022, 10:54
Оценка
Ну пойдет
16 декабря 2022, 10:54 Ответить
belkadura 21 декабря 2022, 13:53
Оценка
Скучный, глупый, с плохой игрой актёров...
21 декабря 2022, 13:53 Ответить
tigronok28197 26 декабря 2022, 10:56
Оценка
Чушь полная
26 декабря 2022, 10:56 Ответить
alisaloova 28 декабря 2022, 17:44
Оценка
фильм супер, эмоции зашкаливает, всё просто вау, скримеры классные 50/50
28 декабря 2022, 17:44 Ответить
Анастасия Степашкина 1 января 2023, 13:18
Оценка
не страшно вообще
1 января 2023, 13:18 Ответить
olgadimaslava 3 января 2023, 01:10
Оценка
Отстой
3 января 2023, 01:10 Ответить
User 5 января 2023, 01:24
Оценка
Сама концепция интересная,но очень много скримеоов упущено,не стоит того
5 января 2023, 01:24 Ответить
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