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Заклятье: 13-й этаж Заклятье: 13-й этаж
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Pengabdi Setan 2: Communion Заклятье: 13-й этаж 2022 / Индонезия
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47 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Заклятье: 13-й этаж, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоко Анвар Джоко Анвар Joko Anwar
В ролях
Тара Басро Тара Басро Tara Basro Бронт Паларэ Бронт Паларэ Bront Palarae Рату Фелиша Рату Фелиша Ratu Felisha Музакки Рамдан Музакки Рамдан Muzakki Ramdhan Энди Арфиан Энди Арфиан Endy Arfian
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