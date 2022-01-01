Гундала: Сын молнии, 2019

Ещё ребенком Санчака потерял родителей — отец погиб, отстаивая права рабочих, а мать уехала на заработки и не вернулась — с тех пор мальчик выживал самостоятельно. Нелегкая жизнь на улице научила его не только эффективно махать ногами, а и думать в первую очередь о собственной безопасности, но когда волна насилия захлёстывает город, мужчине приходится встать на сторону униженных и оскорбленных. А поскольку в результате удара молнии наш герой получил свехспособности, врагам простого народа придётся несладко.