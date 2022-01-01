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Гундала: Сын молнии Гундала: Сын молнии
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Gundala

Гундала: Сын молнии, 2019

2019 / Индонезия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Ещё ребенком Санчака потерял родителей — отец погиб, отстаивая права рабочих, а мать уехала на заработки и не вернулась — с тех пор мальчик выживал самостоятельно. Нелегкая жизнь на улице научила его не только эффективно махать ногами, а и думать в первую очередь о собственной безопасности, но когда волна насилия захлёстывает город, мужчине приходится встать на сторону униженных и оскорбленных. А поскольку в результате удара молнии наш герой получил свехспособности, врагам простого народа придётся несладко.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Режиссер
Джоко Анвар
В ролях
Арио Баю
Абимана Арьясатья
Музакки Рамдан
Тара Басро
Бронт Паларэ
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гундала: Сын молнии 3 постера
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Гундала: Сын молнии
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