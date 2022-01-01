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О персоне
Фильмография
Джоко Анвар
Joko Anwar
Киноафиша
Персоны
Джоко Анвар
Джоко Анвар
Joko Anwar
Дата рождения
3 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
Заклятье: 13-й этаж
(2022)
7.769231
Гундала: Сын молнии
(2019)
6.2
Фильмография Джоко Анвар
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Приключения
Ужасы
Год
Все
2022
2019
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
7.8
Заклятье: 13-й этаж
Pengabdi Setan 2: Communion
драма, ужасы, детектив
2022, Индонезия
Билеты
6.2
Гундала: Сын молнии
Gundala
боевик, приключения, драма
2019, Индонезия
Смотреть за 1 ₽
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