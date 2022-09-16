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Министрдин кызынын махабаты 4
Киноафиша Фильмы Министрдин кызынын махабаты 4 Отзывы о фильме «Министрдин кызынын махабаты 4»
Министрдин кызынын махабаты 4 2022 / Киргизия
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Отзывы о фильме «Министрдин кызынын махабаты 4»

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Adilhan Kelsinbekov 16 сентября 2022, 17:10
Фильм вышел классный! Актеры постарались, монтаж хороший. Думаю стоит сходить всем, моя оценка 8\10
Главное фильм со смыслом, время зря не потеряете, всем советую.
16 сентября 2022, 17:10 Ответить
Вардан Петросян 26 октября 2022, 00:31
Смотрел в Москве в кинотеатре "Манас", сюжет интересный, но отсутствие хотя бы субтитров огорчает, т.к. киргизским языком не владею, а ведь хотелось бы понять их речь.
26 октября 2022, 00:31 Ответить
Samsonski Fsb 7 марта 2023, 20:09
Кинону ватсаптан таштап койгулачы королу
7 марта 2023, 20:09 Ответить
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