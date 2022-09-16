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Министрдин кызынын махабаты 4
Отзывы о фильме «Министрдин кызынын махабаты 4»
Министрдин кызынын махабаты 4
2022 / Киргизия
мало голосов
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1
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Adilhan Kelsinbekov
16 сентября 2022, 17:10
Фильм вышел классный! Актеры постарались, монтаж хороший. Думаю стоит сходить всем, моя оценка 8\10
Главное фильм со смыслом, время зря не потеряете, всем советую.
16 сентября 2022, 17:10
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Вардан Петросян
26 октября 2022, 00:31
Смотрел в Москве в кинотеатре "Манас", сюжет интересный, но отсутствие хотя бы субтитров огорчает, т.к. киргизским языком не владею, а ведь хотелось бы понять их речь.
26 октября 2022, 00:31
0
0
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Samsonski Fsb
7 марта 2023, 20:09
Кинону ватсаптан таштап койгулачы королу
7 марта 2023, 20:09
0
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Главное фильм со смыслом, время зря не потеряете, всем советую.
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