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Министрдин кызынын махабаты 4
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Министрдин кызынын махабаты 4, 2022

2022 / Киргизия
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О фильме

Дочь министра, городская Мадина и сельский парень Жоробек уже 17 лет в браке. У них родились дочь и две сыновей. Первая любовь Жоробека Каным разводится с мужем который ее украл и переезжает в город. По воле судьбы дочь Жоробека Айгерим и сын Каныма Самат учатся в одном классе и между ними появляется чувства, но они не будет знать, что они друг с другом брат и сестра. Из мест заключенных выходит наркобарон Тарас-Чапан и вновь привлекает Жоробека в свои кримдела. Жоробек готовит своего ученика Талгата к бою. Люди крим авторитета Акбара убивают Жоробека и ученик Талгат мстит за своего учителя. Судьба Талгата связывается с дочерью бывшего министра Меерим. В этом фильме отражаются бойцы Кыргызского национального воинское развитие "Кулатуу" и как содействуют силы доблестной милиции а так же социальный жизнь простого народа и мираж любви.

Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Рустам Аташов
В ролях
Берик Арыкбаев
Асель Чоткараева
Махабат Назаралиева
Талгат Сейталиев
Ассоль Бегалиева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Министрдин кызынын махабаты 4 1 постер
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