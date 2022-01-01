Министрдин кызынын махабаты 4, 2022

Дочь министра, городская Мадина и сельский парень Жоробек уже 17 лет в браке. У них родились дочь и две сыновей. Первая любовь Жоробека Каным разводится с мужем который ее украл и переезжает в город. По воле судьбы дочь Жоробека Айгерим и сын Каныма Самат учатся в одном классе и между ними появляется чувства, но они не будет знать, что они друг с другом брат и сестра. Из мест заключенных выходит наркобарон Тарас-Чапан и вновь привлекает Жоробека в свои кримдела. Жоробек готовит своего ученика Талгата к бою. Люди крим авторитета Акбара убивают Жоробека и ученик Талгат мстит за своего учителя. Судьба Талгата связывается с дочерью бывшего министра Меерим. В этом фильме отражаются бойцы Кыргызского национального воинское развитие "Кулатуу" и как содействуют силы доблестной милиции а так же социальный жизнь простого народа и мираж любви.