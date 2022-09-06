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Представляем новый формат выхода суперпопулярного импровизационного YouTube шоу «Истории»! «Истории в кино» — это новые выпуски шоу с участием любимых актёров, где Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко придумывают сюжет и героев прямо на сцене, на основе истории, рассказанной случайным зрителем из зала — без заготовленного сценария. Вместе с новым выпуском кинозрители смогут посмотреть еще два лучших выпуска из вышедших ранее: «Кража кота» и «Однажды в парке».