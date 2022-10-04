Истории в кино: Жираф на память, 2022

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Новый выпуск шоу «Истории в кино: Жираф на память» в кинотеатрах сети «Киномакс»! Молниеносная реакция, абсурдные ситуации и никакого плана, – вот что вас ждет в кино от участников импровизационного шоу. Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко продолжают штурмовать экраны кинотеатров. Они придумают сюжет и героев прямо на сцене. Все, что видит зритель, отснято с первого дубля На киносеансе вы также сможете посмотреть ещё два лучших выпуска, вышедших ранее: «Рашн Трип» и «Измены». Главная фишка в спонтанности и неожиданности. Веселье и хорошее настроение гарантировано. Билеты уже в продаже. Присоединяйтесь!