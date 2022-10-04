Истории в кино: Жираф на память, 2022

Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит

Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»

Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает

«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями

Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2

470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас

«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова

Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу

5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок

Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3