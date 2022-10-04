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Постер фильма Истории в кино: Жираф на память
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Истории в кино: Жираф на память

, 2022
Россия / комедия / 18+
Постер фильма Истории в кино: Жираф на память

О фильме

Новый выпуск шоу «Истории в кино: Жираф на память» в кинотеатрах сети «Киномакс»! Молниеносная реакция, абсурдные ситуации и никакого плана, – вот что вас ждет в кино от участников импровизационного шоу. Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко продолжают штурмовать экраны кинотеатров. Они придумают сюжет и героев прямо на сцене. Все, что видит зритель, отснято с первого дубля На киносеансе вы также сможете посмотреть ещё два лучших выпуска, вышедших ранее: «Рашн Трип» и «Измены». Главная фишка в спонтанности и неожиданности. Веселье и хорошее настроение гарантировано. Билеты уже в продаже. Присоединяйтесь!

В ролях

Антон Шастун
Антон Шастун
Дмитрий Позов
Дмитрий Позов
Арсений Попов
Арсений Попов
Сергей Матвиенко
Сергей Матвиенко
Режиссер Стас Шеминов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 4 октября 2022

Отзывы о фильме

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