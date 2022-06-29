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Постер фильма Истории в кино: Нарисовать за 60 секунд
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Истории в кино: Нарисовать за 60 секунд

, 2022
Россия / комедия / 18+
Постер фильма Истории в кино: Нарисовать за 60 секунд

О фильме

Представляем новый формат выхода суперпопулярного импровизационного YouTube шоу «Истории»! «Истории в кино» — это новые выпуски шоу с участием любимых актёров, где Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко придумывают сюжет и героев прямо на сцене, на основе истории, рассказанной случайным зрителем из зала — без заготовленного сценария. Вместе с новым выпуском кинозрители смогут посмотреть еще два лучших выпуска из прошлых сезонов: «#Мнетридцать» и «Рашн Трип».

В ролях

Антон Шастун
Антон Шастун
Дмитрий Позов
Дмитрий Позов
Арсений Попов
Арсений Попов
Сергей Матвиенко
Сергей Матвиенко
Режиссер Стас Шеминов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 29 июня 2022

Отзывы о фильме

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