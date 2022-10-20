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Киноафиша Фильмы Истории в кино: (Не)научная работа

Истории в кино: (Не)научная работа, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Эксклюзивно! Только на больших экранах! Смотри новый выпуск шоу «Истории в кино: (Не)научная работа» в кинотеатрах сети «Киномакс»! Молниеносная реакция, абсурдные ситуации и никакого плана, – вот что вас ждет в кино от участников импровизационного шоу. Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко продолжают штурмовать экраны кинотеатров. Они придумают сюжет и героев прямо на сцене. Все, что видит зритель, отснято с первого дубля На киносеансе вы также сможете посмотреть ещё два лучших выпуска, вышедших ранее. Главная фишка в спонтанности и неожиданности. Веселье и хорошее настроение гарантировано. Билеты уже в продаже. Присоединяйтесь!

Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Стас Шеминов
В ролях
Антон Шастун
Антон Шастун
Дмитрий Позов
Арсений Попов
Арсений Попов
Сергей Матвиенко
Все актеры и съемочная группа
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Киномакс Водный
20:20 от 390 ₽
Киномакс Мозаика
14:20 от 390 ₽
Полное расписание и билеты
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«Истории в кино: (Не)научная работа» в кинотеатрах

Завтра 20 пт 21 сб 22 вс 23
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Как купить билеты на сеанс фильма «Истории в кино: (Не)научная работа»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Водный Водный стадион
2D
20:20 от 390 ₽
Киномакс Мозаика Кожуховская
2D
14:20 от 390 ₽
Киномакс Пражская Пражская
2D
15:30 от 390 ₽
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