Опытный «решала» Куда (Антонио Бандерас), отсидев в тюрьме, возвращается к своей деятельности под началом криминальной авторитетки Эстелль (Кейт Босуорт). Он не особо раскаивается во всем, что делал ранее, но хочет восстановить отношения с дочкой, которая тем не менее отвергает откинувшегося папашу. Расстроенный отец замещает тоску по дочке своеобразно: решает взять под опеку пятнадцатилетнюю Билли (Золи Григгс), которая одна слоняется по улицам Майами. Но очень скоро Золи кто-то…
Концовка трогательна
Сюжет понятен
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