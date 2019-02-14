The Miracle of the Sargasso Sea / To thávma tis thálassas ton Sargassón18+
Напомним о выходе в прокат
СтранаГермания / Швеция / Греция / Нидерланды
Продолжительность2 часа 0 минут
Год выпуска2019
Премьера онлайн24 февраля 2021
Премьера в мире14 февраля 2019
Дата выхода
12 сентября 2019
Германия
21 ноября 2019
Греция
29 ноября 2019
Швеция
ПроизводствоHomemade Films, unafilm, PRPL
Другие названия
To thavma tis thalassas ton Sargasson, The Miracle of the Sargasso Sea, Miraklet i Sargassohavet, Das Wunder im Meer von Sargasso, Le miracle de la mer des Sargasses, O Milagre do Mar dos Sargaços, Tajemnice Morza Sargassowego, To thávma tis thálassas ton Sargassón, Zázrak Sargasového Moře, Το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών, Чудо Саргассова Моря, 希臘海追緝令