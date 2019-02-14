Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Чудо Саргассова Моря
Постер фильма Чудо Саргассова Моря
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Чудо Саргассова Моря

Чудо Саргассова Моря

The Miracle of the Sargasso Sea / To thávma tis thálassas ton Sargassón 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Германия / Швеция / Греция / Нидерланды
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 24 февраля 2021
Премьера в мире 14 февраля 2019
Дата выхода
12 сентября 2019 Германия
21 ноября 2019 Греция
29 ноября 2019 Швеция
Производство Homemade Films, unafilm, PRPL
Другие названия
To thavma tis thalassas ton Sargasson, The Miracle of the Sargasso Sea, Miraklet i Sargassohavet, Das Wunder im Meer von Sargasso, Le miracle de la mer des Sargasses, O Milagre do Mar dos Sargaços, Tajemnice Morza Sargassowego, To thávma tis thálassas ton Sargassón, Zázrak Sargasového Moře, Το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών, Чудо Саргассова Моря, 希臘海追緝令
Режиссер
Силлас Цумеркас
В ролях
Аггелики Папоулья
Йула Будали
Христос Пассалис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Чудо Саргассова Моря
Штраф 7.1
Штраф (2020)
Яблоки 6.3
Яблоки (2020)
Человек с ножом 6.3
Человек с ножом (2010)
Венди и Люси 6.9
Венди и Люси (2008)
Клык 7.1
Клык (2009)
История будущего 5.6
История будущего (2016)
Город и Город 5.8
Город и Город (2022)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше