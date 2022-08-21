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У ног моей матери & Когда цветет черемуха
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У ног моей матери & Когда цветет черемуха

У ног моей матери & Когда цветет черемуха, 2022

2022 / Нидерланды / Россия
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О фильме

Фильмы Специальной программы «Док Терапия» Кинофестиваля «Докер».

Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Винсент Спарребум
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма У ног моей матери & Когда цветет черемуха 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
16:30 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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«У ног моей матери & Когда цветет черемуха» в кинотеатрах

вс 21
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Каро 11 Октябрь Александровский Сад
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16:30 от 400 ₽
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