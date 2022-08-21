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У ног моей матери & Когда цветет черемуха
У ног моей матери & Когда цветет черемуха
У ног моей матери & Когда цветет черемуха, 2022
2022 / Нидерланды / Россия
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Жанр:
документальный
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О фильме
Фильмы Специальной программы «Док Терапия» Кинофестиваля «Докер».
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Продолжительность
1 час 2 минуты
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Винсент Спарребум
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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«У ног моей матери & Когда цветет черемуха» в кинотеатрах
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21
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