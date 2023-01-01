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Убийца «Священный паук» Убийца «Священный паук»
Киноафиша Фильмы Убийца «Священный паук» Убийца «Священный паук», 2022: актеры и роли
Holy Spider Убийца «Священный паук» 2022 / Дания / Германия / Швеция / Франция
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18 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Убийца «Священный паук», 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Али Аббаси Али Аббаси Ali Abbasi
В ролях
Зара Амир Эбрахими Зара Амир Эбрахими Zahra Amir Ebrahimi Мехди Байестани Мехди Байестани Mehdi Bajestani Араш Аштиани Араш Аштиани Arash Ashtiani Фороузан Ямшиднеджад Фороузан Ямшиднеджад Forouzan Jamshidnejad Сина Парване Сина Парване Sina Parvaneh
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