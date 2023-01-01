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Мехди Байестани
Mehdi Bajestani
Киноафиша
Персоны
Мехди Байестани
Мехди Байестани
Mehdi Bajestani
Дата рождения
12 января 1975
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Беджестан, Иран
Популярные фильмы
Убийца «Святой паук»
(2022)
6.785714
Фильмография Мехди Байестани
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.8
Убийца «Святой паук»
Holy Spider
криминал, драма, триллер
2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
Новости о Мехди Байестани
Смертоносный «чистильщик» наводит страх на иранских женщин в трейлере фильма «Убийца «Святой паук»
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