Киноафиша Фильмы Убийца «Священный паук» Награды и номинации фильма Убийца «Священный паук»

Награды и номинации фильма Убийца «Священный паук» 2022

Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2022 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2022
Лауреат премии DDA "В центре внимания"
Победитель
