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Зара Амир Эбрахими
Zahra Amir Ebrahimi
Киноафиша
Персоны
Зара Амир Эбрахими
Зара Амир Эбрахими
Zahra Amir Ebrahimi
Дата рождения
9 июля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Популярные фильмы
Убийца «Святой паук»
(2022)
6.785714
Фильмография Зара Амир Эбрахими
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.8
Убийца «Святой паук»
Holy Spider
криминал, драма, триллер
2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
Новости о Зара Амир Эбрахими
Смертоносный «чистильщик» наводит страх на иранских женщин в трейлере фильма «Убийца «Святой паук»
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