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Зара Амир Эбрахими
Зара Амир Эбрахими Zahra Amir Ebrahimi
Киноафиша Персоны Зара Амир Эбрахими

Зара Амир Эбрахими

Zahra Amir Ebrahimi

Дата рождения
9 июля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак

Популярные фильмы

Убийца «Святой паук»
Убийца «Святой паук» (2022)
6.785714

Фильмография Зара Амир Эбрахими

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Убийца «Святой паук» 6.8
Убийца «Святой паук» Holy Spider
криминал, драма, триллер 2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
Новости о Зара Амир Эбрахими
Смертоносный «чистильщик» наводит страх на иранских женщин в трейлере фильма «Убийца «Святой паук»
Смертоносный «чистильщик» наводит страх на иранских женщин в трейлере фильма «Убийца «Святой паук»
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