Фильмы
Убийца «Священный паук»
Трейлеры фильма «Убийца «Священный паук»»
Трейлеры фильма «Убийца «Священный паук»»
Убийца «Священный паук»
Дублированный трейлер
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Кем же будет загадочная домработница Бирсен в 4 сезоне «Клюквенного щербета»: зрители уже делают ставки
Концовку фильма «Завод» не поняли ни зрители, ни критики: объясняем, что хотел показать Быков таким финалом
Почему у злодея в «Невском» кличка «Архитектор»: к чертежам не имел никакого отношения
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей»
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)
Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)
Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
