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Beast Зверь 2022 / США
6.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Зверь»

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Comon 15 сентября 2022, 11:07
Оценка
Вполне неплохой фильме оказался, финал только подкачал как обычно. Оператор интересный: фильм снят практически тремя большими кусками по полчаса, без монтажа и склейки, чел просто включил камеру и снимает один дубль на 30мин без пауз.
15 сентября 2022, 11:07 Ответить
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