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Kids of the Night

Дети ночи, 2021

2021 / Эстония
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Лиис только что окончила школу и поняла, что будущее с ее парнем может оказаться не такими уж светлым, как она думала. Старшая сестра Карин, которая первой покинула родительское гнездо, старается выжить в современной женофобской деловой среде. Младшая из сестер, подросток Яне, пытается устоять перед нажимом своей подружки-тусовщицы и остаться самой собой. Однажды ночью все тайны и переживания, в которых сестры не осмеливались признаться, выходят наружу. И когда утром они встречаются на пороге родительского дома, то понимают, что должны изменить свою жизнь, став взрослее и мудрее.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера в мире 9 июля 2021
Постер фильма Дети ночи 1 постер
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