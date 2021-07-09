Дети ночи, 2021

Лиис только что окончила школу и поняла, что будущее с ее парнем может оказаться не такими уж светлым, как она думала. Старшая сестра Карин, которая первой покинула родительское гнездо, старается выжить в современной женофобской деловой среде. Младшая из сестер, подросток Яне, пытается устоять перед нажимом своей подружки-тусовщицы и остаться самой собой. Однажды ночью все тайны и переживания, в которых сестры не осмеливались признаться, выходят наружу. И когда утром они встречаются на пороге родительского дома, то понимают, что должны изменить свою жизнь, став взрослее и мудрее.