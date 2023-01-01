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Лунана: Як в классной комнате
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Lunana: A Yak in the Classroom
Лунана: Як в классной комнате
2019 / Бутан / Китай
7.3
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10
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Рейтинг IMDb: 7.4
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