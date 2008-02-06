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Постер фильма Шоколад
6.9
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6.9

Шоколад

, 2008
Chocolate
Таиланд / боевик, драма / 18+
Постер фильма Шоколад
6.9

О фильме

Зин, в прошлом участвовавшая в междоусобицах соперничающих бандитских группировок и ушедшая из теневого бизнеса из-за любви к японцу, члену Якудзы, вынуждена расстаться с ним, даже не сказав, что беременна. Родив девочку, Зин узнаёт страшный приговор - её дочери Зэн поставлен диагноз - аутизм. Однако по прошествии времени девочка, несмотря на кажущееся отрешение от реального мира, обнаруживает в себе редкий дар интуитивного владения боевыми искусствами. Когда выясняется, что Зин больна раком, Зэн и её единственный близкий друг Моом решили устраивать небольшие представления, чтобы собрать деньги на лечение больной матери Зэн. 

Однажды Моом случайно находит старые записи в тетради Зин, где перечислялись люди, которые задолжали ей крупные суммы. Не подозревая ещё, что это вовсе не долги за кредиты, выданные в бакалейной лавке, Моом и Зэн отправляются к людям из списка с требованием вернуть долги...

В ролях

Хироси Абэ
Masashi
Понпат Вачирабунчон
No.8
Яанин Висмитананда
Яанин Висмитананда
Zen
Аммара Сирипонг
Zin
Дечавут Чунтакаро
Priscilla
Taphon Phopwandee
Mangmoon
Хиро Сано
Ryo
Aroon Wanatsabadeewong
Ice Factory Owner-Ice Man
Anusuk Jangajit
Candy Shop Owner
Nattakit Teachachevapong
Pork Man
Режиссер Прачья Пинкаю
Сценарист Чукайт Саквееракул, Napalee
Композитор Nimit Jitranon, Rochan Madicar, Korrakot Sittivash
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Таиланд
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 февраля 2008
Дата выхода
20 сентября 2008 Бразилия 16
6 ноября 2008 Германия 16
6 февраля 2008 Канада R
20 сентября 2008 США
6 февраля 2008 Таиланд
MPAA R
Бюджет 150 000 000 THB
Сборы в мире $3 179 014
Производство Sahamongkol Film International, Baa-Ram-Ewe
Другие названия
Chocolate, Zen - The Warrior Within, Chocolate - A harc szelleme, Chocolate Fighter, Chocolate: Süss und Tödlich, Ciocolată, Čokolada, Czekolada, Duch Boje, Fury, Quyền Cước Thượng Đẳng, Shokolat, Sokolaad, Zen, Шоколад, ช็อคโกแลต, チョコレート・ファイター, 女拳霸, 致命巧克力

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 5 марта 2022

Отзывы о фильме

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