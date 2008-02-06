Шоколад, 2008

Зин, в прошлом участвовавшая в междоусобицах соперничающих бандитских группировок и ушедшая из теневого бизнеса из-за любви к японцу, члену Якудзы, вынуждена расстаться с ним, даже не сказав, что беременна. Родив девочку, Зин узнаёт страшный приговор - её дочери Зэн поставлен диагноз - аутизм. Однако по прошествии времени девочка, несмотря на кажущееся отрешение от реального мира, обнаруживает в себе редкий дар интуитивного владения боевыми искусствами. Когда выясняется, что Зин больна раком, Зэн и её единственный близкий друг Моом решили устраивать небольшие представления, чтобы собрать деньги на лечение больной матери Зэн.

Однажды Моом случайно находит старые записи в тетради Зин, где перечислялись люди, которые задолжали ей крупные суммы. Не подозревая ещё, что это вовсе не долги за кредиты, выданные в бакалейной лавке, Моом и Зэн отправляются к людям из списка с требованием вернуть долги...