Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телохранитель на фрилансе"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шоколад
Шоколад, 2008: актеры и роли
Chocolate
Шоколад
2008 / Таиланд
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Шоколад, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Прачья Пинкаю
В ролях
Хироси Абэ
Hiroshi Abe
Понпат Вачирабунчон
Яанин Висмитананда
Yanin Vismitananda
Аммара Сирипонг
Ammara Siripong
Дечавут Чунтакаро
Dechawut Chuntakaro
В прокате
Премьеры
Онлайн
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Вася не в себе
Отзывы
2023, Россия, комедия
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Выжившая
Отзывы
2023, США, триллер
Лесси — лохматый детектив
Отзывы
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Рецензия
Отзывы
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Related video
Любви и тепла не дождаться: известна самая холодная мать по знаку Зодиака
Вот почему женщины-Скорпионы притягивают к себе мужчин: ответ многих удивит
Как сложилась судьба прототипа героя фильма «Мужики!»: узнав ее, Михайлов чуть не разрыдался
Все коллеги хотели быть с ней: почему «девушка без адреса» так и не стала счастливой
Хранил в тайне, но теперь народ все знает: главный пикантный секрет певца SHAMAN огласили
Ошибка Чарли привела к трагедии: съемки фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» напоминали триллер
«Плачут небеса»: рыдающие родственники собрались у могилы Хворостовского в особенный день
Леонов чуть не умер: возненавидите режиссера «Полосатого рейса», узнав о его обмане
Главного злодея «10 негритят» зрители так и не раскрыли: появился в кадре лишь однажды
На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой
Тест-ребус: сможете отгадать станцию питерского метро?
Лысый и бородатый: после Чернобыля капитана Ларина из «Улиц разбитых фонарей» не узнать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить