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Онг Бак 2 Онг Бак 2
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Ong bak 2

Онг Бак 2, 2008

2008 / Таиланд
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

В 1974 году по Буддийскому календарю и в 1421 году от Рождества христова влияние королевского двора Аюттаия времен правления короля Рама II, который сам был родом из этих мест, стало более могущественным, чем Сукхотаи. И оно росло с каждым днем, расширяя свои владения на восток. Армия Аюттаия покорила Город Ангелов за 7 месяцев. Год и 3 месяца спустя городской глава Ратчасена, который долгое время вынашивал планы захвата трона, начал уничтожать неугодных ему военачальников. Одним из таких и стал генерал Сингхадачо, сын которого Тиан чудом остался жив и попал в деревню повстанцев Пха Пик Крут, где командир Чер Нан воспитал его как родного сына. Прошли годы. Тиан возмужал и стал прекрасным бойцом, но так и не обрел покоя, омрачая каждый прожитый день черными мыслями о мести жестокому тирану Ратчасене. И день мести настал.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 4 декабря 2008
Возраст 16+
Режиссер
Тони Джа
Тони Джа
В ролях
Тони Джа
Тони Джа
Петчтай Вонгкамлао
Сарунью Вонгкрачанг
Сорапонг Чатри
Сантисук Промсири
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Постер фильма Онг Бак 2 3 постера
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