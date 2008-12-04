Онг Бак 2, 2008

В 1974 году по Буддийскому календарю и в 1421 году от Рождества христова влияние королевского двора Аюттаия времен правления короля Рама II, который сам был родом из этих мест, стало более могущественным, чем Сукхотаи. И оно росло с каждым днем, расширяя свои владения на восток. Армия Аюттаия покорила Город Ангелов за 7 месяцев. Год и 3 месяца спустя городской глава Ратчасена, который долгое время вынашивал планы захвата трона, начал уничтожать неугодных ему военачальников. Одним из таких и стал генерал Сингхадачо, сын которого Тиан чудом остался жив и попал в деревню повстанцев Пха Пик Крут, где командир Чер Нан воспитал его как родного сына. Прошли годы. Тиан возмужал и стал прекрасным бойцом, но так и не обрел покоя, омрачая каждый прожитый день черными мыслями о мести жестокому тирану Ратчасене. И день мести настал.