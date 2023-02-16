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Я - легенда 2
Я - легенда 2
I am Legend 2
США / драма, фантастика, ужасы / 18+
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В ролях
Уилл Смит
Dr. Robert Neville
Майкл Б. Джордан
Режиссер
Френсис Лоуренс
Сценарист
Акива Голдсман
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Премьера в мире
9 апреля 2027
Дата выхода
9 апреля 2027
США
PG-13
Производство
Outlier Society, Overbrook Entertainment, Warner Bros.
Другие названия
I Am Legend 2, Eu Sou A Lenda 2
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Обновлено 7 марта 2023
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Новости о фильме
16 февраля 2023 15:33
Сиквел «Я — легенда» создается под влиянием видеоигры The Last of Us
Продюсер ленты был вдохновлен тем, как создателям игры удалось показать мир, постепенно меняющийся после апокалипсиса.
9 марта 2022 13:06
Постапокалиптический боевик «Я – легенда» с Уиллом Смитом получит сиквел
Вместе со Смитом в фильме сыграет Майкл Б. Джордан.
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