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Я - легенда 2

I am Legend 2
США / драма, фантастика, ужасы / 18+
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В ролях

Уилл Смит
Уилл Смит
Dr. Robert Neville
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Режиссер Френсис Лоуренс
Сценарист Акива Голдсман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера в мире 9 апреля 2027
Дата выхода
9 апреля 2027 США PG-13
Производство Outlier Society, Overbrook Entertainment, Warner Bros.
Другие названия
I Am Legend 2, Eu Sou A Lenda 2

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Обновлено 7 марта 2023

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