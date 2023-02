Сиквел «Я — легенда» создается под влиянием видеоигры The Last of Us

Продюсер Акива Голдсман, отвечающий за разработку продолжения постапокалиптического фильма «Я — легенда», поделился новыми подробностями будущего сиквела, главные роли в котором исполнят Уилл Смит и Майкл Б. Джордан. В новом интервью для Deadline кинематографист признался, что в своей работе создатели проекта во многом вдохновляются видеоигрой The Last of Us, послужившей основой для недавнего сериала от HBO:

«Действие фильма развернется через несколько десятилетий после событий первой части. Меня очень вдохновляет то, как в The Last of Us показана эволюцию мира после апокалипсиса, как окружающая среда меняется через 20-30 лет после катастрофы. Вы видите, как природа начинает отнимать у человека некогда обжитое пространство. Есть что-то прекрасное в размышлениях о том, что станет с Землей, если человек перестанет быть на ней ведущим биологическим видом».

Голдсман добавил, что сиквел будет более близок к оригинальному роману Ричарда Мэтисона, вольной экранизацией которого стала первая часть «Я — легенда»:

«Процессы эволюции мира после ухода человека будут особенно заметны в Нью-Йорке. Я не знаю, заберется ли съемочная команда на Эмпайр-стейт-билдинг, но теоретически наши возможности безграничны. Мы во многом опираемся на оригинальную книгу Мэтисона и альтернативный финал первого фильма. Мэтисон часто писал о том, что время пребывания человека на планете в качестве доминирующего вида подошло к концу. Это действительно интересная тема, которую мы собираемся исследовать. Сиквел будет ближе к первоисточнику».

Под «альтернативным финалом» продюсер подразумевает концовку режиссерской версии «Я — легенда», в которой главный герой Роберт Невилл (Смит) пробивается к остаткам разума озверевших зомби, благодаря чему те оставляют его в живых. В концовке театральной версии монстры убивают его.