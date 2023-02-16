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Киноафиша Новости Сиквел «Я — легенда» создается под влиянием видеоигры The Last of Us

Сиквел «Я — легенда» создается под влиянием видеоигры The Last of Us

16 февраля 2023 15:33
Сиквел «Я — легенда» создается под влиянием видеоигры The Last of Us

Продюсер ленты был вдохновлен тем, как создателям игры удалось показать мир, постепенно меняющийся после апокалипсиса.

Продюсер Акива Голдсман, отвечающий за разработку продолжения постапокалиптического фильма «Я — легенда», поделился новыми подробностями будущего сиквела, главные роли в котором исполнят Уилл Смит и Майкл Б. Джордан. В новом интервью для Deadline кинематографист признался, что в своей работе создатели проекта во многом вдохновляются видеоигрой The Last of Us, послужившей основой для недавнего сериала от HBO:

«Действие фильма развернется через несколько десятилетий после событий первой части. Меня очень вдохновляет то, как в The Last of Us показана эволюцию мира после апокалипсиса, как окружающая среда меняется через 20-30 лет после катастрофы. Вы видите, как природа начинает отнимать у человека некогда обжитое пространство. Есть что-то прекрасное в размышлениях о том, что станет с Землей, если человек перестанет быть на ней ведущим биологическим видом».

Голдсман добавил, что сиквел будет более близок к оригинальному роману Ричарда Мэтисона, вольной экранизацией которого стала первая часть «Я — легенда»:

«Процессы эволюции мира после ухода человека будут особенно заметны в Нью-Йорке. Я не знаю, заберется ли съемочная команда на Эмпайр-стейт-билдинг, но теоретически наши возможности безграничны. Мы во многом опираемся на оригинальную книгу Мэтисона и альтернативный финал первого фильма. Мэтисон часто писал о том, что время пребывания человека на планете в качестве доминирующего вида подошло к концу. Это действительно интересная тема, которую мы собираемся исследовать. Сиквел будет ближе к первоисточнику».

Под «альтернативным финалом» продюсер подразумевает концовку режиссерской версии «Я — легенда», в которой главный герой Роберт Невилл (Смит) пробивается к остаткам разума озверевших зомби, благодаря чему те оставляют его в живых. В концовке театральной версии монстры убивают его.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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