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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Эли Важеман
Elie Wajeman
Киноафиша
Персоны
Эли Важеман
Эли Важеман
Elie Wajeman
Дата рождения
21 августа 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.7
Бюро
(2015)
6.9
Будущее
(2016)
6.7
Анархисты
(2015)
Фильмография Эли Важеман
6.6
Ночной врач
Médecin de nuit
криминал, драма, триллер
2020, Франция
6.9
Будущее
L'avenir
драма
2016, Германия / Франция
8.7
Бюро
драма
2015, Франция
6.7
Анархисты
Les anarchistes
драма
2015, Франция
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