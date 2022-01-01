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Черное воскресенье
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Black Sunday

Черное воскресенье, 1977

1977 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Фильм рассказывает о попытке предотвращения спецслужбами грандиозного террористического акта. Тайная организация под названием «Чёрный сентябрь», планирует осуществить невероятный по своей жестокости «акт возмездия».

Во время Супер Боула в Майами, на которой будет присутствовать сам президент США и ещё восемьдесят тысяч зрителей, террористы собираются взорвать над стадионом громадный дирижабль, с которого будет вестись телесъёмка матча. Самое жуткое заключается в том, что смертельный груз взрывчатки начинен мелкой дробью, и в случае удачного проведения теракта, и без того огромное количество потенциальных жертв увеличится ещё вдвое.

Теперь агентам разведки и ФБР в буквальном смысле предстоит совершить невозможное, чтобы остановить фанатиков-убийц!

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1977
Премьера в мире 11 марта 1977
Режиссер
Джон Франкенхаймер
В ролях
Роберт Шоу
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Марта Келлер
Фриц Уивер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черное воскресенье 2 постера
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