Черное воскресенье, 1977

Фильм рассказывает о попытке предотвращения спецслужбами грандиозного террористического акта. Тайная организация под названием «Чёрный сентябрь», планирует осуществить невероятный по своей жестокости «акт возмездия».

Во время Супер Боула в Майами, на которой будет присутствовать сам президент США и ещё восемьдесят тысяч зрителей, террористы собираются взорвать над стадионом громадный дирижабль, с которого будет вестись телесъёмка матча. Самое жуткое заключается в том, что смертельный груз взрывчатки начинен мелкой дробью, и в случае удачного проведения теракта, и без того огромное количество потенциальных жертв увеличится ещё вдвое.

Теперь агентам разведки и ФБР в буквальном смысле предстоит совершить невозможное, чтобы остановить фанатиков-убийц!