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Сожженный заживо Сожженный заживо
Киноафиша Фильмы Сожженный заживо Отзывы о фильме «Сожженный заживо»
The Devil's Tail Сожженный заживо 2021 / Аргентина / Новая Зеландия
3.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Отзывы о фильме «Сожженный заживо»

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iangel94 18 февраля 2022, 23:45
Оценка
Это самый бессмысленный фильм который я смотрела. Просто ни о чем. Без смысла, много разных событий не связанных между собой. НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ.
18 февраля 2022, 23:45 Ответить
User 23 февраля 2022, 17:57
Оценка
Ужас
23 февраля 2022, 17:57 Ответить
User 23 февраля 2022, 17:58
Оценка
Совершенно бесмысленный
23 февраля 2022, 17:58 Ответить
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