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Сожженный заживо
Отзывы о фильме «Сожженный заживо»
The Devil's Tail
Сожженный заживо
2021 / Аргентина / Новая Зеландия
Трейлер
3.8
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
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iangel94
18 февраля 2022, 23:45
Оценка
Это самый бессмысленный фильм который я смотрела. Просто ни о чем. Без смысла, много разных событий не связанных между собой. НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ.
18 февраля 2022, 23:45
0
0
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User
23 февраля 2022, 17:57
Оценка
Ужас
23 февраля 2022, 17:57
0
0
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User
23 февраля 2022, 17:58
Оценка
Совершенно бесмысленный
23 февраля 2022, 17:58
0
0
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