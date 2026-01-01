Меню
Фильмы
Быть лучше: История Робби Уильямса
Награды и номинации фильма Быть лучше: История Робби Уильямса
Награды и номинации фильма Быть лучше: История Робби Уильямса 2024
Оскар 2025
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Original Song, Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
