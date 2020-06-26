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Butter Butter
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Butter

Butter, 2020

2020 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 26 июня 2020
Режиссер
Paul A. Kaufman
В ролях
Аннабет Гиш
Аннабет Гиш
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон
Брайан Ван Холт
Брайан Ван Холт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Butter 2 постера
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