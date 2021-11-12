Наша рецензия

История «Восточного ветра» уникальна. Первый фильм серии, вышедший в 2013 году, породил франшизу, растянувшуюся на пять частей. При этом, в отличие от других популярных молодежных кинохитов, в его основе не было литературного бестселлера. Сюжет создавался с нуля и был стопроцентно оригинальным (ну, насколько вообще может быть оригинальным рассказ о трудном подростке и его любимом животном). Восточным ветром, или Оствиндом, звали вороного жеребца со сложным характером. Найти к…