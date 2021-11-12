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Восточный ветер. Великий Ураган Восточный ветер. Великий Ураган
Киноафиша Фильмы Восточный ветер. Великий Ураган Отзывы о фильме «Восточный ветер. Великий Ураган»
Ostwind — Der große Orkan Восточный ветер. Великий Ураган 2021 / Германия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Восточный ветер. Великий Ураган»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

История «Восточного ветра» уникальна. Первый фильм серии, вышедший в 2013 году, породил франшизу, растянувшуюся на пять частей. При этом, в отличие от других популярных молодежных кинохитов, в его основе не было литературного бестселлера. Сюжет создавался с нуля и был стопроцентно оригинальным (ну, насколько вообще может быть оригинальным рассказ о трудном подростке и его любимом животном). Восточным ветром, или Оствиндом, звали вороного жеребца со сложным характером. Найти к…

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Комментарии Обсудить в чате
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Саша Феденьков 12 ноября 2021, 23:19
Мне кажется зря. Первые 2 фильма были хороши, третий фильм был уже слабенький. Лучше бы закончили как есть. Надеюсь я ошибаюсь и фильм будет хорош.
12 ноября 2021, 23:19 Ответить
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