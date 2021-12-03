«Восточный ветер. Великий Ураган»: Рецензия Киноафиши

История «Восточного ветра» уникальна. Первый фильм серии, вышедший в 2013 году, породил франшизу, растянувшуюся на пять частей. При этом, в отличие от других популярных молодежных кинохитов, в его основе не было литературного бестселлера. Сюжет создавался с нуля и был стопроцентно оригинальным (ну, насколько вообще может быть оригинальным рассказ о трудном подростке и его любимом животном). Восточным ветром, или Оствиндом, звали вороного жеребца со сложным характером. Найти к нему подход не удавалось никому, кроме рыжеволосой девочки Мики, которую родители за неуспеваемость сослали на каникулы к строгой бабушке, олимпийской чемпионке и владелице школы верховой езды.

В современных условиях такое кино могли снять только в Германии, где годами бережно поддерживается детский и молодежный кинематограф и где отдельно поощряются фильмы, снятые не по популярным книгам. Сценарий «Восточного ветра», по-хорошему бесхитростный и в то же время очень аккуратный, проводил параллель между девочкой и ее любимцем: неуправляемый конь становился идеальной метафорой подросткового максимализма, требующего от старших особой чуткости и безграничного терпения.

Авторы первого «Восточного ветра», получившего чуть ли не все существующие в стране награды в категории «Лучший детский фильм», изначально собирались остановиться на одной картине. Но история быстро обросла фанатами (свой фан-клуб появился даже в России, где ни одна из предыдущих частей не выходила в официальный прокат), по мотивам фильма начали издаваться романы, и продолжение стало неизбежностью.

Восточный ветер. Великий Ураган

В сиквеле Мика спасала конюшню бабушки от банкротства и параллельно находила первую любовь. В третьей части она отправлялась в Испанию, чтобы отыскать предполагаемую родину Оствинда. В четвертой серии случилось неизбежное. Исполнительница главной роли Ханна Бинке настолько повзрослела, что уже не могла оставаться единственной героиней фильма, предназначенного для аудитории детского и подросткового возраста. Создатели «Восточного ветра» ввели в сюжет новую девочку – бунтарку Ари в исполнении Луны Пайяно. В пятой части ей снова отводится центральное место.

В «Великом урагане» Мика улетает в волонтерский лагерь в Канаде, оставляя Оствинда на попечение Ари. Сразу после ее отъезда рядом с поместьем Кальтенбах терпит аварию фургон с артистами бродячего цирка. В машине находятся отец и сын, которые ставят номера с лошадьми. В аварии чуть не погибает их лучший жеребец по кличке Великий Оркан. Познакомившись с Ари, артисты зовут ее на свое представление. Девочка принимает приглашение и становится свидетельницей несчастного случая: пожилой Оркан уже не может выступать на прежнем уровне. Чтобы дать ему немного отдохнуть, Ари решает временно заменить его на Оствинда – благо жеребцы так похожи, что даже хозяева не сразу могут их различить.

Стоит отдать должное создателям франшизы: за восемь лет своего существования «Восточный ветер» так и не перешел в чужие руки. Пятую часть написала и поставила Леа Шмидбауэр, работавшая над сценариями предыдущих фильмов и над книгами по их мотивам. Но несмотря на все ее усилия, «Великому урагану» не удалось избежать хронической болезни любых кинематографических серий. Сюжетные ходы начали повторяться, в истории стало больше неправдоподобного вымысла и условностей, в которые зрителю предлагается просто поверить. Многие персонажи растеряли былую бодрость.

Восточный ветер. Великий Ураган

Есть, конечно, и очевидные плюсы. Шмидбауэр попыталась переключиться с идеи «избранности» девочек, которую педалировали первые части, на более свежую тему. «Великий ураган» посвящен медным трубам: Ари предстоит пройти искушение славой, которое для нее, вечной одиночки, станет особенно тяжелым. Отдельного комплимента заслуживает харизматичный злодей этой части, владелец цирка Йири Грегорин. Ирония заключается в том, что играет его немецкий актер Гедеон Буркхард, звезда другого культового проекта о дружбе человека и животного: Буркхард был вторым владельцем умнейшей немецкой овчарки из криминального сериала «Комиссар Рекс».

На финальных титрах зрителям показывают лучшие моменты из всех частей «Восточного ветра». Очевидно, это стоит расценивать как прощание, и как же чертовски жаль, что в России серия только сейчас добралась до больших экранов. Хочется верить, что «Ураган» станет для кого-то поводом впервые посмотреть и предыдущие фильмы. Они того стоят. В том, что проститься с любимыми героями придут и преданные фанаты, следившие за ними с первой картины, сомневаться вообще не приходится. Пусть утешением им послужит то, что в современном кинематографе любое «прощай» от успешного проекта чаще трансформируется в обнадеживающее «до свидания».