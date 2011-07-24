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Beul-la-in-deu

Слепая, 2011

2011 / Корея
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Молодая женщина бесследно пропадает, а через несколько дней её насмерть сбивает машина, которая скрывается с места преступления. Полиция принимается за расследование этих двух дел, предполагая, что похититель и совершивший наезд водитель – одно и то же лицо. Практически единственная зацепка, которая может помочь установить личность преступника, это показания двух свидетелей – молодого человека Ки-сопа и слепой девушки Су-а, подающей большие надежды студентки Национальной полицейской академии. Однако проблема заключается в том, что они рассказывают о произошедшем совершенно по-разному, настаивая каждый на своей правоте.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 24 июля 2011
Режиссер
Ан Сан-хун
В ролях
Ю Сын-хо
Чо Хи-бон
Ким Ми-гён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Слепая 2 постера
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10 ноября 2021 19:00
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