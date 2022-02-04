«Ведьма: Возрождение»: Рецензия Киноафиши

2008 год, Милан. Двери фамильного дома семьи Доминитреску распахиваются впервые за много лет, и среди пыльных коридоров снова слышится смех. Три парочки из Нью-Йорка собираются в ближайшие две недели греться под южным солнцем, пить пиво и веселиться – в общем, делать все, что положено юным и беззаботным. Но вскоре они понимают, что за проклятье оставило шикарный особняк пустующим на долгие годы. Два века назад увлечение сатанинскими ритуалами сыграло злую шутку с хозяйкой дома и всеми его обитателями. И, кажется, новым гостям ведьма теперь не рада.

«Ведьма: Возрождение» — это режиссерский дебют Луки Габриэле Россетти, он же значится в титрах как один из продюсеров и соавтор сценария. До этого Россетти был художником по визуальным эффектам, в его портфолио такие кассовые хиты, как «Человек-паук: Нет пути домой», «Дивергент» и «Изгой-Один. Звездные Войны: Истории». Неудивительно, что для своего первого детища он выбрал жанр, любимый многими зрителями именно за картинку на экране.

Ведьма: Возрождение

Россетти не стал первооткрывателем terra horribilis, он без стеснения эксплуатирует стандартные жанровые ходы. Такой подход имеет свое очарование, если создателям хватает изобретательности компенсировать вторичность некоторых элементов если не новаторскими, то хотя бы остроумными деталями. К тому же прямолинейные фильмы ужасов с оригинальным сюжетом дают зрителю отдохнуть от т.н. «пост-хоррора», не прибегая к помощи франшиз на искусственном жизнеобеспечении. Судя по официальному сайту проекта, Россетти выдает свой фильм за экранизацию еще одной городской легенды (для пущей убедительности здесь даже размещены телефоны полиции). Но к сожалению, «В:В» производит впечатление ленивой дипломной работы, а не бережной переработки шаблонов. Иронично, что действие фильма происходит больше 10 лет назад: сами кадры тоже выглядят так, будто премьера состоялась когда-то тогда же.

В отведенный хронометраж режиссер сумел втиснуть такую палитру разнородных клише, что фильм физически невозможно не заспойлерить. Загибайте пальцы: «особенная» девушка с черной помадой, зловеще хихикающие дети, жуткие манекены, игрушечный клоун с недоброй улыбкой, проклятая книга и подернутые рябью кадры с камер наблюдения. Прибавьте к этому персонажей, схематично очерченных рамками отношений со своими партнерами (конечно же, проблемными) и заполируйте сомнительными операторскими решениями (вроде нарочитого фокуса на женских силуэтах) вперемежку с откровенными ошибками звукомонтажа. Старательное следование жанровым лекалам не всегда означает скуку, но халтурную работу с выбранным инструментарием игнорировать уже сложнее.

Ведьма: Возрождение

Справедливости ради, те редкие кадры, в которых солирует сверхъестественное, получились действительно эффектными. Открывающая сцена, переносящая зрителей на столетия назад, честно интригует без скидок на неопытность постановщика и актеров. И если бы таких сцен в фильме было больше, он бы не стал такой легкой мишенью для критики.

Удивительно, что фильм явно насмотренного человека с опытом работы над большими проектами (пусть и в другой мастерской) выглядит как проба пера далекого от индустрии новичка. Впрочем, возможный ответ на все всплывающие вопрос Россетти сам опубликовал все на том же официальном сайте: «… фильмы ужасов могут быть прибыльными, что уже давно сделало их главным продуктом Голливуда. Учитывая, что Голливуд более чем когда-либо силится найти надежные способы завоевать аудиторию, жанр ужасов в этом плане – один из самых budget-friendly». Опять же, в таком меркантильном подходе к кинопроцессу как таковом нет ничего крамольного. Но оригинальность – это не то, что должно попадать под сокращение бюджета. И не стоит забывать о том, зачем кино нужно зрителям, а не студиям.